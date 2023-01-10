10 belediye AK Parti’ye geçiyor

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Eskişehir’de cemevi bulamayınca saldırı için Ankara’ya gittim

Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan Karaca ile saldırgana yardım eden 2 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir’de yakalanan saldırgan Karaca, ifadesinde, amacının Eskişehir’de cemevine saldırı yapmak olduğunu ancak bulamadığı için Ankara’ya gittiğini söyledi.