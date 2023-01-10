10 belediye AK Parti’ye geçiyor

2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar 42 belediyeyi saflarına katan AK Parti’ye seçim sürecinde yeni isimlerin geçmesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet belediye başkanlarıyla görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekerek “Şu anda 42 belediye AK Parti’ye geçti. 10 kişi daha geçecek. Görüşmeler devam ediyor. Seçimlere kadar bu iş biter” dedi. AK Parti’te katılacak belediyelere yönelik ayrıntılı araştırmalar yapıldığını belirten Özhaseki, “İnce eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.