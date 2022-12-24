AK Parti hazırlığa başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK’da seçim beyannamesine dönük hazırlık çalışmaları başlatıldı. Beyannamende daha önce Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan 16 bölümden oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu temeli oluşturacak. Bu çerçevede AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak. Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek.