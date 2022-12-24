AK Parti hazırlığa başladı

Akşener'den Saraçhane ziyaretini eleştiren ittifak ortaklarına zehir zemberek sözler: Ben böyle bir ahmaklık görmedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda, ittifak ortakları olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



Saraçhane ziyaretini siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirenlere sert tepki gösteren Akşener, ''siyasi nezakete uymuyor', dendi. Sonra siyasi saygısızlık haline, sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü.



Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan, siyasi saygı ve siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim.' ifadelerini kullandı.



Akşener'in bu sözlerine CHP'nin vereceği yanıt ise merak konusu.