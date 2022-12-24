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AK Parti hazırlığa başladı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
AK Parti hazırlığa başladı
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK’da seçim beyannamesine dönük hazırlık çalışmaları başlatıldı. Beyannamende daha önce Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan 16 bölümden oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu temeli oluşturacak. Bu çerçevede AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak. Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek.

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