Gündem AK Partiden 780 belediyeye Ramazan talimatı Çadır kurmayın davet vermeyin
ANKARA

AK Parti'den 780 belediyeye Ramazan talimatı: Çadır kurmayın davet vermeyin

Bu hafta başlayacak Ramazan ayı öncesinde AK Parti’de hazırlıklar sona yaklaştı. Belediyelerden iftar çadırları kurulmaması ve toplu iftar düzenlenmemesi istenirken ihtiyaç sahiplerine yardımların ay başlamadan ulaştırılması istendi. AK Partili başkanlar çat kapı yaptıkları iftar ziyaretleri yerine her gün en az on vatandaşı telefon ile arayarak evlerine misafir olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 780 belediyeye Ramazan ayında alınması gereken tedbirlere ilişkin genelge yolladı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla gönderilen genelgede Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini büyük bir başarı ile sürdürdüğü belirtildi. Türkiye’nin kendi içinde tedbirleri almaya devam ettiği hatırlatılırken; AK Partili belediyelerin de Ramazan ayında hizmetlerine aynı özveriyle devam edeceği kaydedildi. Bu kapsamda alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK

- Toplu iftarlar ve davetler gerçekleştirilmeyecek, iftar çadırları kurulmayacak.

- İaşe yardımları mümkün olduğunca Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılacak.

- Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılacak.

TELEFONLA ARAYARAK, İHTİYAÇLARINI SORUN

- Çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine bizzat belediye başkanları her gün en az on vatandaşı telefon ile arayarak evlerinde misafir olacak. Bu şekilde yanlarında oldukları hissettirilecek. Görüşmelerde vatandaşların ihtiyaçları sorulacak, gönülleri alınacak ve evde kalmaları hatırlatılacak.

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