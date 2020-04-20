Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 123, vaka sayısı 4 bin 674

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9
Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020
İyileşen hasta sayısı artıyor
- Açıklanan verilere göre son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta iyileşti. Toplam can kaybı 2 bin 140'a, toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam iyileşen sayısı ise 13 bin 430'a yükseldi.