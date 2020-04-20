Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 123, vaka sayısı 4 bin 674
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 123, vaka sayısı 4 bin 674

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 4 bin 674. Bugün iyileşen hasta sayısı ise bin 454. İyileşen hasta sayısında gözle görülür bir artış söz konusu, toplam sayı 13 bin 430'u buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

İyileşen hasta sayısı artıyor

  • Açıklanan verilere göre son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta iyileşti. Toplam can kaybı 2 bin 140'a, toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam iyileşen sayısı ise 13 bin 430'a yükseldi.

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