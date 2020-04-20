Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 123, vaka sayısı 4 bin 674 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 4 bin 674. Bugün iyileşen hasta sayısı ise bin 454. İyileşen hasta sayısında gözle görülür bir artış söz konusu, toplam sayı 13 bin 430'u buldu.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 20:26 Son Güncelleme: 20 Nisan 2020, 20:46 Yeni Şafak