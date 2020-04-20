İtalya'da koronavirüs vaka sayısı ilk kez düştü

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede aktif vaka sayısının 108 bin 237'ye ulaştığını söyleyen Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 181 bin 228'e yükseldiğini bildirdi.

İlk kez düştü

Borrelli, aktif vaka sayısının salgın başından beri ilk kez düşüş kaydederek, düne göre 20 azaldığına dikkati çekti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının 1822'lik artışla 48 bin 877'ye çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının 454 daha artarak, 24 bin 114'e ulaştığını dile getirdi.

FOTOĞRAF 4 Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı. Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak. Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği 'besleyici' olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi. 11 kiloya kadar ulaşabilen farelerin satış fiyatları ise şaşırtıyor. BiP'te paylaş

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1 milyon 398 bin 24 test yapıldı





Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 635 olan sayının bugün 2 bin 573'e gerilediğini kaydetti.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 398 bin 24 test yapıldı.

Ayrıca, İtalyan basınında yer alan habere göre, salgın başından bu yana ölen doktor sayısı da bugün 139'a yükseldi.

Diğer yandan, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden iyi bir haber geldi. Bölgenin merkezi Milano'daki Niguarda Hastanesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 yoğun bakım ünitesinden birinin ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını duyurdu.

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Öte yandan, Prof. Walter Ricciardi yönetiminde Ulusal Sağlık Gözlemevi'nin yaptığı araştırmada, ülkede bölgelere göre bulaşma oranının hangi tarihlerde sıfırlanacağına dair tahminler açıklandı.

Araştırmada, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde haziran sonunda, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde de mayıs ortasında bulaşma oranının sıfırlanmasının mümkün olabileceği belirtildi.