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POLİTİKA

AK Parti'den AB'ye sert tepki: Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye'ye yönelik kararına değindi. Twitter hesabından sert açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez. 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.

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"AB ülkelerini ibretle izliyoruz"

Yunanistan ve GKRY’nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz. AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Kıbrıs Türkünün iradesini ve haklarını görmezden gelmiş, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.
  • Türkiye, Atina’nın kışkırtıcı adımlarına rağmen, ön koşulsuz istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu defalarca vurguladığı halde Yunanistan ve GKRY, AB içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmaya devam etmiştir."

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