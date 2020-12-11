Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'nin yaptırım kararına sert tepki: Mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. AB Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor https://t.co/zA9Pqn2UiZ — Yeni Şafak (@yenisafak) December 11, 2020

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi.

Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bunların yaptığı yanlışları ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi.

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Sağolsunlar AB üyesi içindeki aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar.

Mart 2021'deki zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şeyin çıkması mümkün değil.

Türkiye için bu süreç içinde hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine kadar.

Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.

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