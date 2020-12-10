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Dünya AB Liderler Zirvesi başladı Türkiyeye yaptırımı tartışacaklar
AVRUPA

AB Liderler Zirvesi başladı: Türkiye'ye yaptırımı tartışacaklar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de toplandı. Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler de zirvede masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
AB Liderler Zirvesi
AB Liderler Zirvesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Brexit sonrası İngiltere ile ticari müzakereler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Türkiye ile ilişkileri de içeren çok sayıda konuyu ele almak üzere Brüksel'de toplandı.

Almanya'nın dönem başkanlığında yapılan son zirvenin resmi programına göre, liderler geleneksel olarak önce Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüş alışverişi yapacak.

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AB liderleri, akşam yemeğinde dış ilişkiler konularını ele alacak. Bu kapsamda ABD'de Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl ilerletileceği görüşülecek.

Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler de akşam yemeğinde AB liderlerinin konuşacağı konular arasında yer alacak.

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İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra bu ülkeyle ticari ilişkilerin nasıl yürütüleceğine yönelik anlaşmanın müzakereleri de AB liderlerinin gündeminde olması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderlere devam eden müzakereler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

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