AK Parti'den terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepki: Hesaplaşacağız

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

"Hesaplaşacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. Özkan, "Biz Kandil'de, ülkemizin sınırları dışında, dünyanın neresinde olursa olsun; terörle terör yandaşları ile mücadele ederken, Meclis çatısı altında, sözde bir milletvekilinin gidip terörist kıyafetini giyip, bir teröristle resim çektirip, teröre cesaret verip, terör üyeliğini kenarda bırakacak değiliz. Bu anlamda bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında, aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Bu çerçevede, karma komisyonu yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Kılıçdaroğlu, dostlarıyla beraber ittifak yaparken, anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken, grup toplantısında o sözde milletvekili ile ilgili bir küçük ifadeyi dahi kullanmazken, üstünü kapatmaya çalışırken biz onun üstüne gideceğiz. Hesap sormayı biliriz. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

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GÜNDEM PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi