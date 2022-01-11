PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.
- Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldığı ortaya çıktı.
"Dokunulmazlığı kaldırılmalı"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkililer harekete geçti
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.