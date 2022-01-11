Gündem PKKlı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDPli Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
ANKARA

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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Haber Merkezi AA
PKKlı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDPli Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

  • Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldığı ortaya çıktı.


Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
GÜNDEM
Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

"Dokunulmazlığı kaldırılmalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Yetkililer harekete geçti

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
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