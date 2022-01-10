TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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