Gündem TBMM Başkanı Şentoptan HDPli vekil Semra Güzelin terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama Dokunulmazlığı kaldırılmalı
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentoptan HDPli vekil Semra Güzelin terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

  • Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer aldığı ortaya çıktı.

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"Yargılamanın önünün açılması gerekir"


TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Dokunulmazlığı kaldırılmalı

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