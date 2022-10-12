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POLİTİKA

AK Parti'li Aydemir: 'Millet İttifakı başkan yardımcılarından birini HDP'den seçecek'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet İttifakı iktidar olursa başkan yardımcılarından birini HDP'den yapacaklar, İçişleri Bakanlığını HDP'ye verecekler." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Aydemir: Millet İttifakı başkan yardımcılarından birini HDPden seçecek
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında, millet lehine hiçbir mesajın verilmediğini, mizansenler ve yalanlar üzerine söylemlerin geliştirildiğini söyledi.

Toplantıya katılan İYİ Parti'li gençlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığını dile getiren Aydemir, "Bu gençlere dönüp bu siyasi oluşum samimi olarak Atatürk'ün yanında duran bir yapı değil demek gerekiyor. Böyle olsa 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere 'Mustafa Kemal'in itleri' yakıştırmasını yapan Sırrı Sakık'ın şu anki siyasi yapısıyla kol kola olmazlar. 'Biz onlarla kol kola değiliz'. Kiminle kol kolasın? CHP ile. CHP kiminle beraber? HDP ile." diye konuştu.

'Burada takiye var

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın, "HDP ile altılı masadan ayrı olarak birlikteliğimiz sürüyor" sözüne tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti:

"HDP ile görüştüklerini aşikar ediyor. İYİ Parti'ye, 'Sizinle görüşmelerimizi millete aşikar ediyoruz. Millet HDP'ye çok tepkili ama HDP'den de vazgeçemeyiz, onlarla da görüşüyoruz' diyor. Millet İttifakı iktidar olursa başkan yardımcılarından birini HDP'den yapacaklar, İçişleri Bakanlığını HDP'ye verecekler. İYİ Partililer, bunlara tepkiniz yok mu? İYİ Parti olarak CHP'ye, 'HDP ile hiçbir ilişkimiz yok, olmayacak taahhüdünde bulunun' diyebiliyor musunuz? Diyemezler. Onlar da el altından bu görüşmeleri devam ettiriyorlar. Samimi olarak Atatürk'ün yanında olan, vatanseverlere söylüyorum, burada takiye var, samimiyet yok. Yarın 'ah, vah' etmemek için bugünden tedbirinizi alın, bunlara karşı tepkinizi koyun."

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