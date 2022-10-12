Geçtiğimiz haftalarda HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından İYİ Parti'nin yanı sıra bazı CHP'lilerden de tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"BERABER DEĞİLİZ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

AK Parti'li olduğunu ifade eden bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP’ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede bir anayasa var. Anayasa bir parti için geçerli değil. Anayasayı partiler için ayıramazsınız. Vereceğim demedim. Sen kirli medyaya bakma. Beraber değiliz. Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette."

OYNAT 00:55 HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir televizyon programında HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından söylem değiştirdi. Tekin, bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, 'CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?' sorusuna 'Vereceğim demedim. Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette.' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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