AK Partili Çilez'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da olduğu gibi amirallerin bildirisini de sulandırıyorsunuz

Emekli 104 amiral, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bildiriyle halkın iradesini hiçe sayarak hükümete "ayar" vermeye kalkıştı.

Kamuoyundan büyük tepki gören olay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bildiriyi "sahte gündem" olarak nitelendirirken, amirallerin kelimelerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun tutumuna, AK Partili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

"Hepsi safa yattı"

Emekli amirallerin açıklamasının basite indirgenemeyeceğini belirten Çilez, "CHP'nin son 7-8 aydaki söylemlerini kronolojik olarak ortaya koyarak, sayın Genel Başkan'a hatırlatmak istiyorum. 2020 yazıydı, CHP İstanbul İl Başkanı darbe imasında bulundu. Aynı günlerde sayın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yine darbe imasında bulundu. Buna karşı toplumdan ve siyaset kurumundan ciddi tepki aldıklarını gördüklerinde hepsi safa yatarak, 'Ne darbesi' dedi." ifadelerini kullandı.

REKLAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmeni, çiftçiyi tehdit eden bir dil kullanmaya başladığını söyleyen Çilez, iktidarın dev yatırımlarının tehdit diliyle baltalanmaya çalışıldığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firmaları tehdit ettiğini savunan Çilez, "Bu sevgi pıtırcığı siyasetçilerin gerçek yüzü işte böyle." dedi.

"Ne darbesi diyerek sulandırıyorsunuz"

Kılıçdaroğlu'nu, CHP yetkililerinin yaptığı bu eylem ve söylemleri gözden geçirmeye davet eden Çilez, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz. Yani siz ve darbeler arasındaki ilişkide hiçbir değişim yok." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem