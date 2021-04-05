Emekli amirallerin darbe imalı bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı canlı yayında yargılayacağız

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza attı. Halkın iradesini hiçe sayarak hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ayar vermeye kalkışan darbeci zihniyet ürünü ifadelerin yer aldığı bildiri, kamuoyundan büyük tepki görürken CHP’den ise destek aldı.

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CHP’li birçok vekil bildiriyi savunan açıklamada bulundu. O isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bunu daha da ileriye götürerek seçilmiş AK Parti iktidarına tehditler savurdu.

Seçilmiş iktidara tehditler savurdu

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Parti iktidarını canlı yayında yargılayacakları tehdidinde bulundu.

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OYNAT 00:27 Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.



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"TRT ekranlarında canlı olarak yargılayacağız"

Erdoğdu şu ifadeleri kullandı: Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin. Askerlere şunu söylüyorum; Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil.

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