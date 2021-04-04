Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem

Darbe imalı bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sözleri tekrar gündemde: Sınırımızda PYD olsun daha iyi

Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.



Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, 'PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.



Öte yandan 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

