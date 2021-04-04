Gündem Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi Bunlar sahte gündem
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili açıklama yaptı. Seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye eleştiri getirmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır..." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır..." dedi.

Meral Akşener: Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamış, bu bir zevzekliktir
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Meral Akşener: Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamış, bu bir zevzekliktir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki: Bu bildiri filan değil, bildiri olmanın ötesinde bunun ismi düpedüz bir muhtıra
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki: Bu bildiri filan değil, bildiri olmanın ötesinde bunun ismi düpedüz bir muhtıra

"SAHTE GÜNDEM" DEDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Binali Yıldırım’dan bildiride imzası olan ve 15 Temmuz gecesi makamını terk eden Bülent Bostanoğlu’na sert tepki: Üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremedin
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Binali Yıldırım’dan bildiride imzası olan ve 15 Temmuz gecesi makamını terk eden Bülent Bostanoğlu’na sert tepki: Üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremedin

İYİ Parti lideri Akşener'den 103 amirale tepki: Siyaset yapacaklar ise parti kursunlar bu zevzekliktir
OYNAT 01:12
İYİ Parti lideri Akşener'den 103 amirale tepki: Siyaset yapacaklar ise parti kursunlar bu zevzekliktir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbe imalı bildiri yayımlayan 103 amirale tepki gösterdi. Akşener 'Siyaset yapacaklar ise parti kursunlar. Gece yarısı bildiri yayınlamak zevzekliktir' diye konuştu.

Darbe imalı bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sözleri tekrar gündemde: Sınırımızda PYD olsun daha iyi
OYNAT 00:53
Darbe imalı bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sözleri tekrar gündemde: Sınırımızda PYD olsun daha iyi
Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, 'PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


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