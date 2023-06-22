AK Parti'li Kandemir duyurdu: Kongre eylülde yapılacak

Bizim oylarımız büyük oranda ittifak içerisinde kalmış. Büyükşehirlerde de böyle olduğunu görüyoruz. Bunu değerlendiriyoruz ama bu nihayetinde bize Meclis'te Cumhur İttifakı'nı kazandırmış oldu. Biz kendimizle yarışan bir siyasi partiyiz. Hem böyle olduk. Yeni dönemde de bize oy vermeyen vatandaşlarımıza kendimizi nasıl anlatacağımızın çalışmalarını yapacağız tabii ki. Doğru bir teşhis bizim açımızdan önemli. Çok net ve kesin bir zafer elde etmiş olsak da bunu yeterli görmüyoruz.