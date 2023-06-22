AK Parti'li Kandemir duyurdu: Kongre eylülde yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin kongre sürecine ilişkin CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kandemir, konuşmasında
"Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız."
dedi.
AK Parti'li Kandemir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.
Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.
Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.
'Kongre 16 ya da 30 Eylül'de'
'Kongre 16 ya da 30 Eylül'de'
16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız.
Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.
Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu.
Bu bizim hem sorumluluğumuzu artırıyor, hem ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bizim Meclis grubumuzun %70'i değişti, Bakanlar kurulumuzun tamamı değişti ve yeni gelen arkadaşlarımız da görevi bırakan arkadaşlarımızla büyük bir gururla görevlerine devam ediyor. Böyle bir onuru bize yaşatan bu millete karşı sorumluluğumuz şımarmadan, kibirlenmeden hizmete devam etmek.
Yerel seçim hazırlıkları
Yerel seçim hazırlıkları
Önce bu seçimin bize söylediği şeyler var. Bu konuda dersimize çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aday olan arkadaşlarımızın, il - ilçe başkanlarımızın raporlarını aldık. Takviye gereken noktalarda kadrolarımızı revize edeceğiz. Eksik bıraktığımız ya da milletimizle ortaklaşamadığı yerler varsa oralara müdahale edeceğiz.
Bizim oylarımız büyük oranda ittifak içerisinde kalmış. Büyükşehirlerde de böyle olduğunu görüyoruz. Bunu değerlendiriyoruz ama bu nihayetinde bize Meclis'te Cumhur İttifakı'nı kazandırmış oldu. Biz kendimizle yarışan bir siyasi partiyiz. Hem böyle olduk. Yeni dönemde de bize oy vermeyen vatandaşlarımıza kendimizi nasıl anlatacağımızın çalışmalarını yapacağız tabii ki. Doğru bir teşhis bizim açımızdan önemli. Çok net ve kesin bir zafer elde etmiş olsak da bunu yeterli görmüyoruz.
Eksiğimizin olduğu yerleri de düzeltmek için kendimizi göstereceğiz. İstanbul'da kaybettiğimiz 5 değil 15 senemiz var. Ankara'nın sel olmuş caddelerini izliyoruz. Vatandaşlarımızı görüyoruz. AK Parti döneminde İstanbul ve Ankara'da atılan adımların ilerletilemediğini ve yönetilemediğini görüyoruz.
İstanbul'da metroları kapatan bir belediyecilik anlayışı var. Ankara'da her yağmurda yürekler çarpıyor. Nereyi sel basacak, arabaya su dolacak mı" diye. Demek ki belediyeler çok kötü yönetiliyor.
Seçimden önce Kılıçdaroğlu'a oy verenlerin şu an aynı düşündüğünü düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yönetim biçimini biz görmüş olduk. Birleşe birleşe kazanacağızdan şimdi çok farklı yere gittiler. Dün de aynı pazarlıkları yapıyorlardı bugünde net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Seçmenlerin ayrı bir zemini var, kanaatlerini her gün gözden geçiriyorlar. Biz her seçmenin oyuna talip bir partiyiz. Çizgimizde, söylemimizde hiçbir değişiklik olmadı. Oysa Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun zigzagları.
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