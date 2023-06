AK Parti'li Kandemir duyurdu: Kongre eylülde yapılacak

Seçimden önce Kılıçdaroğlu'a oy verenlerin şu an aynı düşündüğünü düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yönetim biçimini biz görmüş olduk. Birleşe birleşe kazanacağızdan şimdi çok farklı yere gittiler. Dün de aynı pazarlıkları yapıyorlardı bugünde net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Seçmenlerin ayrı bir zemini var, kanaatlerini her gün gözden geçiriyorlar. Biz her seçmenin oyuna talip bir partiyiz. Çizgimizde, söylemimizde hiçbir değişiklik olmadı. Oysa Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun zigzagları.