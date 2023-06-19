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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yerel seçim ve kongre hazırlıklarının yanı sıra iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

15:55 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı bugün saat 15.45'te başladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

Seçimlerin ardından ilk kez yapılan toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçları değerlendirilecek, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapması bekleniyor.

Meclis çalışmalarının da gözden geçirileceği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TVNET'e konuştu: İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TVNET'e konuştu: İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği yemininin ardından yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Ticaret Bakanı olarak Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu. Bolat ilk açıklamasını TVNET mikrofonlarına yaptı. "Çok sevdiğimiz cennet ülkemiz, vatanımız ve sevgili milletimiz için bu defa hükümet üyesi olarak hizmet etmeyi Allah nasip etti. Herkesin duasını bekliyorum. İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız." sözleriyle konuşmasına başlayan Bolat, "bundan sonra inşallah vitesi yükselterek savunma sanayiide, enerji politikalarında, uluslararası ticarette, üretimimizin artırılmasında çok daha güçlü bir mal ticareti ve hizmet ürünleri ticareti noktasında başarılı olarak ülkemize döviz kaynaklarını güçlendirecek bir altyapıyı kurmamız büyük önem taşıyor. Türkiye yüzyılı önümüzdeki 5 yılda bunu başaracaktır. Bütün bunların tek bir hedefi var vatandaşımızı memnun etmek, mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ömer Çelik
#AK Parti MKYK
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