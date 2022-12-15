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POLİTİKA

AK Parti'li Şahin: Kesinleşmemiş kararın şovunu yapıyorlar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendirerek, "İmamoğlu'nun, CHP'nin ve muhalefet blokunun henüz kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunması, içinde bulundukları açmazların acıklı bir sonucudur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Şahin: Kesinleşmemiş kararın şovunu yapıyorlar
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "İmamoğlu'nun, CHP'nin ve muhalefet blokunun henüz kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunması, içinde bulundukları açmazların acıklı bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından, dünden bu yana "İBB önünde sergilenmek istenen şovun", kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararının, muhalefet tarafından, kendi iç rekabetleri konusunda "araçsallaştırılmasından ve istismarından ibaret olduğunu" belirtti.

"Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin ve muhalefet blokunun henüz kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunması, içinde bulundukları açmazların acıklı bir sonucudur." ifadesini kullanan Şahin, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen ilk derece mahkemesi kararının sonuç doğurmasının ancak yapılacak istinaf ve temyiz incelemeleri sonucunda, kararın kesinleşmesiyle söz konusu olabileceğini kaydetti.

Şahin, "Muhalefete önerimiz iç kavgalarını, adaylık yarışlarını, öne geçme ve saf dışı bırakma hamlelerini mahkeme kararları üzerinden değil kendi masalarında yapmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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