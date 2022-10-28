AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu aday olamazsa acıklı bir tablo oluşabilir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, NTV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Kılıçdaroğlu eğer aday olamazsa bu kadar yıldır ikinci büyük bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan bir isim için acıklı bir tablo oluşabilir " ifadelerini kullandı. Konuşmasında Anayasa değişikliği için referandum yapılabileceğini belirten Şahin, "Toplumsal ve siyasi meşrutiyetin arttırılması için bunu topluma götürmemiz gerektiği kanaatindeyim" dedi

"YENİ BİR SAYFA AÇALIM İSTİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına birçok gazetecinin, farklı kesimlerin davet edilmesi hakkında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Maruz kaldığımız saldırılar Gezi'den başlayarak, 17/25 Aralık, 15 Temmuz, bölgesel saldırılar, sınırlarımıza yönelik saldırılar belki bizim dilimizi biraz daha mücadeleci bir dil haline çevirmiş olabilir. Bu bizim isteyerek yaptığımız bir şey değildi. Artık yeni bir sayfa açalım istiyoruz. Bizim aslında AK Parti'yi oluşturan anlayış, zihniyet ile yola çıktığımız düstur bu dur. Bunu yeniden ihya etmek, yeniden canlandırmak anlamında bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Biz Türkiye'nin 7 bölgesinde, 81 vilayetinde siyaset üreten, siyaset yapabilen, eser veren bir siyasi partiyiz. Farklılıklarımızın hiç birisini göz ardı eden, görmezden gelen bir anlayışa sahip olmadık. Maruz kaldığımız saldırılar bizi farklı bir noktaya itmiş olabilir. Bunun olguya değil algıya dayalı olduğunu düşünüyoruz. Davet ettiğimiz isimlere katıldıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

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"SEÇİMLERLE BİRLİKTE YAPILABİLİR"

Şahin, Anayasa değişikliği için referandum yapılabilir tartışmaları hakkında, "Bu hususu yetkili kurullarımızda tartışmış değiliz. Ama benim şahsi olarak düşüncem, referandum sınırı aşılmış olsa bile toplumsal ve siyasi meşruyetin arttırılması için bunun topluma götürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yetkili kurullarımızda bunu tartışacağız" dedi. Referandum ihtimali var mı sorusuna ise, "Usul ekonomisi açısından seçimlerle beraber yapılma ihtimali var" şeklinde cevapladı.

"ADAY OLMAZSA ACIKLI BİR TABLO OLUŞABİLİR"

Millet İttifak'ında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin Şahin, "Biz kendi gündemimizi takip ediyoruz. Verecekleri, alacakları karar, atacakları adım ne olursa olsun biz çok ciddi bir seçim başarısına imza atacağımızı bugün burada görüyoruz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarına hakkında ise, "Keşke Kılıçdaroğlu aday olsa. Bizim için iyi bir rakip. Açıkcası Kılıçdaroğlu aday olsun derken biraz kendisini de düşünerek söylüyorum. Eğer aday olamazsa bu kadar yıldır ikinci büyük bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan bir isim için acıklı bir tablo oluşabilir" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu aday olamazsa acıklı bir tablo oluşabilir AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olamazsa bu kadar yıldır ikinci büyük bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan bir isim için acıklı bir tablo oluşabilir ' dedi. BiP'te paylaş

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