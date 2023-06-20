AK Parti'li Sırakaya Efkan Ala'dan görevi devraldı

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde Zafer Sırakaya ile beraber çalıştıklarını ifade ederek, "AK Parti'nin vizyon partisi olarak ortaya koyduğu perspektifin gereğini yaptık ve beraberce yurt dışındaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çeşitli kıtalarda seyahatlerde bulunduk. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bu rakam bazı ülkelerin nüfuslarından daha fazla. Biz de Avustralya'dan Amerika'ya, Kanada'dan, Avrupa ülkelerine, Orta Asya'daki kardeşlerimize kadar onları ziyaret ederek bir araya geldik. Onların problemlerini dinledik. Onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık ve oradan elde ettiğimiz değerlendirmeleri burada ilgili birimlere aktardık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Zafer Bey, bu konularda bize en fazla yardımcı olan arkadaşlarımızdan biriydi. Bu görevi liyakatle yürütecek arkadaşımız. Onun için gönül rahatlığıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü işini detaylı bir biçimde bilen, hatta bilmekle kalmayıp yaşayan bir arkadaşımıza bugün bu görevi devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.