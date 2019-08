Zafer Sırakaya: Yurtdışında yaşayan kardeşlerimizi rencide eden manşetlerin önüne geçtik

Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve yıllarca Avrupa’da yaşadıktan sonra AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlementoda görev alan Zafer Sırakaya, gümrük kapılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde yurtdışından gelen Türk’lerin yaşadıkları ülkelere mutlu geri döndüğünü kaydetti.

Avrupa’da yaşayan Türklerin siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye ile gönül bağlarını asla kopartmadığının altını çizen Sırakaya, “Onlar için ne yapsak az. Kendilerine yurt edindikleri ülkelerden her sene binbir zorluğa katlanarak Türkiye’ye, ülkelerine, ata topraklarına geliyorlar. Avrupa’da yaşayan kardeşlerimiz çocuklarına, torunlarına, gelecek nesillerine Ay Yıldızlı bayrağımızı ve bu bayrak altında dedelerinin şehit kanları ile sulanmış bu kadim toprakları sevdirmek, ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek için her sene ülkelerine rücu ediyorlar. Onca zahmete katlanarak Türklere’ye gelen kardeşlerimiz için bizde elimizden geleni yapmaya, her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurtdışında yaşayan Türkler’in tüm ihtiyaçları, sorunları ve talepleriyle yakından ilgilendiğinin altını çizen Sırakaya “Cumhurbaşkanımıza Yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin bir sorunu ve talebini ilettiğimizde bizleri can kulağıyla dinleyip sorunların giderilmesi noktasında yanımızda olması bize ayrıca güç veriyor” dedi.

Sırakaya özellikle gümrük kapılarında yaşanan iyileştirmelerde büyük pay sahibi olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na özellikle teşekkür ederek, “Abdullah Eren bey ve YTB ekibine yurtdışından gelen kardeşlerimize yönelik sıcak, samimi ve içten hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

REKLAM

Türkiye’den mutlu ayrılan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerde kendilerine gösterilen ilgi, sevgi ve alakayı gururla anlattığını kaydeden AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya şöyle devam etti; “Özellikle gümrük kapılarında attığımız adımlar sayesinde artık yurtdışından gelen kardeşlerimiz kendilerini ‘gurbetçi’, misafir gibi değil dedelerinin emaneti olan toprakların asli unsuru olarak hissetmeye başladı. Bu yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz için çok özel ve özel bir duygu. Yaşadıkları ülkelere mutlu dönen kardeşlerimizin ülkelerinde, Türkiye’de gördükleri ilgiyi arkadaşlarına, komşularına anlatmaları hem Türkiye algısının değer kazanmasına hem de gelecek senelerde turizm alanında artışa neden olacaktır.”

Her sene “Gurbetçiler gitti çöpleri kaldı” şeklinde yapılan haberlerden yurtdışında yaşayan Türklerin büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “düşünün kilometreceler bir kuyruk ülkenize geliyor ya da dönüyorsunuz, ne bir WC ne bir dinlenme alanı, ne çocuklarınızın nefes alacağı bir alan, ne abdest alıp namaz kılacak bir mekan, ne soğuk su içeceğiniz bir sebil hepsinden önemlisi size hoşgeldiniz diyerek ikramda bulunacak bir fert var. Araba yaz günü çöp dolmuş kokuyor ne yapacaksınız mecbur dışarı atıyorsunuz. Sonra haberlere konu oluyor “gurbetçi çöpünü attı gitti”... Şimdi şükür istişarelerimiz, gayretlerimiz sonrası gümrük kapılarında Yurtdışından gelen kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan her şey mevcut. Artık gümrük kapılarımız mesire, panayır alanları gibi. Yurtdışından gelen kardeşlerimizin düğün havasında ülkelerine buyur edilmesinde ve gönderilmesinde bizlere destek olan, katkı sunan, yanımızda olan başta Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimize ve yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin her zaman yanında olan YTB’ye Başkanı Abdullah Eren bey ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum.”