Gündem Zafer Sırakaya Mesele ırkçılık değil, mesele Müslüman ve Türk düşmanlığı
ANKARA

Zafer Sırakaya: Mesele ırkçılık değil, mesele Müslüman ve Türk düşmanlığı

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya'nın Hanau şehrinde düzenlenen ırkçı saldırının yabancı düşmanlığı gibi yaklaşımlarla ele alınamayacağının altını çizerek, "Saldırıların hedefinde sürekli Müslümanların ve Türklerin olması IRKÇI terörizmin hedefini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafer Sırakaya
Zafer Sırakaya

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, bugün Almanya'nun Hanua şehrinde gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Sırakaya, saldırının yabancı düşmanlığı gibi yaklaşımlarla ele alınamayacağının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya’da gerçekleştirilen ve vatandaşlarımızı hedef alan alçak saldırı ırkçılığın, bir defa daha başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da insanlığa karşı en büyük tehdit olduğunu açıkça göstermiştir.

  • Irkçılığa karşı sadece ülkelerin değil tüm insanlığın topyekûn bir mücadele vermesi gerekmektedir. Irkçılık virüsü demokratik yapıların ve insanlığın ortak düşmanıdır. Irkçılığın üzerine amasız, fakatsız ve lakinsiz bir şekilde üzerine gidilmeli, bu terör odaklarına karşı tüm kurumlarla ortak bir strateji belirlenerek mücadele edilmelidir.

Bu saldırı, ırkçı-yabancı düşmanlığı gibi yaklaşımlarla ele alınamaz! Saldırıların hedefinde sürekli Müslümanlar’ın ve Türkler’in olması IRKÇI terörizmin hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

  • Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırı Alman demokrasisine vurulan ağır bir darbedir. Alman güvenlik güçlerinin; saldırıyı gerçekleştiren IRKÇI teröristin sosyal medyada IRKÇI-İslamofobik yayınlar yapmasını “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirmesi saldırılara zemin hazırlamakta, davetiye çıkarmaktadır.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kendine kalkan olarak kullanan terör örgütlerine karşı tüm ülkeler uyanık olmalı, Irkçı ve İslamofobik yaklaşımlara karşı ciddi yaptırımlar uygulamalıdır."

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