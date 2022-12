AK Parti'li vekile kalp durduran tedavi Pensilvanya’ya uzandı: O doktorun derin bağlantıları

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'u yanlış tedavi ile komalık eden FETÖ'cü doktor Ali Akçay'ın örgütle derin bağlantıları çıktı. Akçay'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen ve yine örgüt elebaşının şahsi doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatta olduğu belirlendi. Akçay'ın 2015 yılına kadar ilişkisini sürdürdüğü örgüt elebaşıları arasında Cemil Koca, Şerif Ali Tekalan ve Muammer Türkyılmaz da var.

Ali Akçay

GRİP ŞİKAYETİYLE GİTTİ

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'nin FETÖ, Soros ve HDP ilişkilerini eleştirerek partisinden istifa etmiş, bir süre bağımsız kaldıktan sonra AK Parti'ye katılmıştı. 30 Eylül günü grip şikayetiyle gittiği hastanede yanlış tedavi sonucu kalbi duran Ok, sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata tutunmuştu. Grip teşhisi koyduğu Ok'a kalp ve solunum durdurucu ilaç veren Prof. Dr. Ali Akçay'ın FETÖ'cü olduğu tespit edilmişti.

DELİBAŞI İLE 23 İRTİBAT

Ali Akçay’ın FETÖ ile derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Akçay, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Zirve Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yaptı. Görevdeyken örgüt elebaşılarıyla irtibatı oldu. Fetullah Gülen'in şahsi doktoru olarak bilinen Tuncay Delibaşı ile 2011-2013 tarihleri arasında 23 kez irtibat kurduğu belirlendi.

SALİH GÜLEN DE LİSTEDE

Örgütün 'Özel Sağlık İmamı' olan Delibaşı, Fetullah Gülen'in organlarını yenilemek için yürüttüğü 'kök hücre çalışması' ile tanınıyordu. Gülen'in "Başyüceler" adını verdiği sözde istişare heyetinde bulunan Hüseyin Kara ile de 5 kez irtibatı tespit edilen Akçay, Gülen'in erkek kardeşi Salih Gülen'le de ilişkideydi. Akçay'ın Gülen'le de en az 3 kez iletişime geçtiği tespit edildi. Akçay’ın irtibatta olduğu diğer örgüt yöneticileri ise Cemil Koca, Şerif Ali Tekalan, ve Muammer Türkyılmaz.

Salih Gülen

ÖRGÜTÜN VAKFINI YÖNETTİ

Bir dönem ABD’de de kalan Akçay, örgüt bağlantılı “Mosaic Multicultural Founddation” isimli vakfın da yöneticileri arasındaydı. Akçay vakfın faaliyetlerini ve bütçesini kontrol etti. Örgüt üyeleri de itiraflarında Ali Akçay'ın FETÖ ile bağını ortaya koyuyor. İfadelerde Akçay'dan, “Akçay haftanın belli günlerinde sohbetler yaptıklarını ve katılmamı önerdi. Bu sohbetlerde yine dini konularda dersler yapılıyordu. Fetullah Gülen'in kitapları okunup videoları izleniyordu. Bu sohbetlere farklı zamanlarda katılan doktorlardan vardı” diye bahsediliyor.

Hüseyin Kara

6 YIL 10 AY CEZA ALDI

Örgütün "Kimse Yok Mu" derneğinin bağışçıları arasında olan Akçay, terörist Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatıran isimlerden birisiydi. Çocuğunu örgütün okullarına gönderen Akçay'ın eşi de örgüt bağlantılı kurumlarda çalıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan Akçay’ın dosyası hâlen İstinaf Mahkemesi’nde.

Oğlum olmasa ölecektim

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Doktor oğlunun müdahalesiyle hayatının kurtulduğunu ifade eden Ok, kendisine yanlış ilaç uygulayan Ali Akçay’ın delilleri karartmaya çalıştığını söyledi.

‘PIHTI ATTI’ DEDİ

Ok’un verdiği bilgiye göre; Ok, 30 Eylül günü saat 17:00 civarında grip ve halsizlik şikayetiyle eşi ile birlikte Özel Koru Hastanesi'ne gitti. Vekil Ok'u tedavi eden Prof. Dr. Ali Akçay, 'gribal enfeksiyon' teşhisi koyarak direnç artırıcı bir serum tatbik edeceğini söyledi. Servise yatırılan Ok'a, içerisine ilaçlar katılan bir serum takıldı. Ancak serum devam ederken İsmail Ok aniden fenalaştı. Saat 22.00 civarında Ok'un solunumu ve kalbi durdu. Doktorlar Ok'un duran kalbini masajla yeniden çalıştırdı ve entübe ederek yoğun bakıma aldı. Ok'un eşi, doktor olan oğullarını hastaneye çağırdı. Bu arada İsmail'in Ok'un beyin tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarında olağanüstü bir durum olmadığı halde ailesine ‘Beynine pıhtı attı. Sakat kalabilir beyinde ne kadar hasar olur bilemeyiz’ denildi. Bununla da sınırlı kalınmadı ve “Sizin yapacağınız bir şey yok. Hasta yoğun bakımda, burada beklemenize gerek yok” denilerek aile hastaneden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

SEVKLE KURTULDU

Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok’un doktor olan oğlunun ısrarlı sorularına rağmen uyguladığı tedavi ve kullandığı ilaçlar konusunda net bilgi vermedi. Ok’un oğlu durumdan rahatsız olunca babasını gece 24.00’te Ankara Şehir Hastanesi'ne naklettirdi. Entübe vaziyette nakli gerçekleşen İsmail Ok, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ok, ilk hayat belirtilerini ertesi sabah verdi ve 2 gün süren tedavinin ardından evinde istirahat etmek üzere taburcu edildi.

YARGIYA GİDİNCE ARADILAR

Bu süreçte Ali Akçay, aile ile hiç irtibata geçmedi, uyguladığı tedavi konusunda bilgi paylaşımı yapmadı. Korkunç şüphe İsmail Ok taburcu olunca uç verdi. Hekim olan oğlu, ‘Bu işte bir tuhaflık var. Böyle tedavi olmaz’ diye ısrar edince İsmail Ok konuyu araştırmaya başladı. Tedavi uygulayan özel hastaneye giden Ok, kendisine hangi ilaçlar verildiği ni sordu. Ancak yine net cevap alamayan Ok, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Taburcu olana kadar hiç aramayan Ali Akçay, olay yargıya taşındıktan sonra girişimde bulundu. Akçay’ın eşi, İsmail Ok’un doktor oğlunu arayarak, “Çocuklarımız çok küçük. Yanlışlık olmuş, kabul ederseniz eşim arayıp özür dilesin” dedi ve şikayetlerini geri almalarını istedi.

DEHŞETE DÜŞTÜM

Ancak Ok şikayetten vazgeçmeyince doktor Ali Akçay ifadeye çağrıldı. Akçay ifadesinde kas gevşetici ‘Muscoril’ isimli ilaç yerine yanlışlıkla ‘Muscobloc’ ilacını yazdığını söyledi. Muscobloc’un durumu ağır olan hastalar ile ameliyata girecek hastalara kalp ve solunumu yavaşlatmak için verildiği öğrenildi. Kendisine verilen ilaç yüzünden ölümden döndüğünü belirten Ok, “Oğlum doktor olmasa belki de ölecektim. Beni ellerinden resmen çekip aldı. Soruşturmada doktorun kayıtları değiştirmeye, delilleri karartmaya çalıştığı tespit edildi. Doktorun FETÖ bağlantıları çıkınca dehşete düştüm” dedi.