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ANKARA

FETÖ’ye nefes yok: 339 bin kişi gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi. 339 bin 247 örgüt mensubu gözaltına alındı, bu kişilerden 102 bin 123’ünün tutuklanmasına karar verildi. 17 bin 787 örgüt mensubu hala cezaevinde.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’ye nefes yok: 339 bin kişi gözaltına alındı
​15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin tespitine yönelik kapsamlı çalışma yürütülürken yargı ve emniyet, kripto yapıları deşifre ederek örgütün karmaşık yapısını gün yüzüne çıkardı. Yeniden yapılanma çalışmaları da mercek altına alındı. Bu tür faaliyetler tespit edilerek örgütün taban oluşturmaya yönelik girişimleri akamete uğratıldı. Ayrıca, örgütte çözülmeyi engellemek için mensuplarına para dağıtan FETÖ’nün, trafik ağı da açığa çıkarıldı.

24 BİNİ FİRARDA

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, darbe girişiminden 15 Kasım 2022’ye kadar FETÖ’ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 339 bin 247 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 102 bin 123’ü hakkında tutuklama kararı çıkarken, cezaevlerinde hala 17 bin 787 örgüt mensubu bulunuyor. 23 bin 969 FETÖ firarisinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.

MAHREMLERİ BULUNDU

Örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan bazılarının detayları şu şekilde: Terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik 3 bin 93 operasyon yapıldı. Örgütle irtibatı tespit edilen 62 bin 790 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 52 bin 569’u yakalandı.

ANKESÖRLER KEŞFEDİLDİ

Gizliliğe büyük önem veren örgüt, mensuplarıyla haberleşmede çeşitli yöntemlere başvurdu. Bu yöntemlerden biri de ankesör ve büfe telefonlarıyla iletişime geçmekti. Genellikle örgüt mensubu askeri personelle bu yöntem üzerinden bağlantı kuruluyordu.

İTİRAFÇILIK YÜZDE 37

2017’de tespit edilen bu yöntem sonrası ankesör ve büfe telefonları mercek altına alındı. Ankesör/büfe soruşturması kapsamında bin 746 operasyon gerçekleştirildi. 26 bin 965 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 24 bin 676’sı yakalandı. Şüphelilerden 9 bin 163’ü emniyet ve savcılık işlemleri sırasında itirafçı olmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı. Böylece ankesör ve büfe operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 37’sinin itirafçı olduğuna dikkat çekildi.

SAKLANAMADILAR

Örgüt, firari ya da yurt dışına kaçıracağı mensuplarını “gaybubet” adı verilen hücre evlerinde saklıyor. Tespit edilen evlere tek tek baskın yapıldı. Gaybubet evlerine yönelik 280 operasyonda 3 bin 950 kişi gözaltına alındı.

SINAV HIRSIZLARI

FETÖ, çaldıkları sınav sorularını örgüt mensuplarına dağıtarak, kamu kurum ve kuruluşlarına kendi adamlarını yerleştirdi. Sınav hırsızlığının tespitiyle başlatılan soruşturmada 284 operasyon yapıldı. 21 bin 708 örgüt mensubundan 18 bin 225’i kıskıvrak yakalandı. Kamu kurum ve kuruluşlardaki örgüt mensuplarına yönelik operasyonlarda ise 184 bin 693 kişi gözaltına alındı.

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