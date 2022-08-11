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POLİTİKA

AK Parti'li Yavuz: Hiçbir tevil sizi kurtarmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı seçmen bilgileri tartışmalarına ilişkin, "Göreceksiniz 2 şey diyecekler. Bilgileri YSK'dan aldık; lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık; ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi? Milletimiz bunu yutmaz, hiçbir tevil de sizi kurtarmaz, çuvalladınız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Yavuz: Hiçbir tevil sizi kurtarmaz
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

AK Parti'li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan bilgilerin CHP'de olduğu söylemine ilişkin, "Gerçekten 4 ihtimal var. Ya habersizler, ya bilgisizler, ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar" dedi.


CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya da işaret eden Yavuz, "Göreceksiniz 2 şey diyecekler. Bilgileri YSK'dan aldık; lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık; ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi? Milletimiz bunu yutmaz, hiçbir tevil de sizi kurtarmaz, çuvalladınız" dedi.

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