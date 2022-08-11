AK Parti'li Yavuz: Hiçbir tevil sizi kurtarmaz

AK Parti'li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan bilgilerin CHP'de olduğu söylemine ilişkin, "Gerçekten 4 ihtimal var. Ya habersizler, ya bilgisizler, ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar" dedi.

Gerçekten 4 ihtimal var:

1) Ya habersizler

2) Ya bilgisizler

3) Ya kendilerinde değiller

4) Ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar.⤵️⤵️ pic.twitter.com/Vr3nVy2Nj5 REKLAM August 11, 2022



CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya da işaret eden Yavuz, "Göreceksiniz 2 şey diyecekler. Bilgileri YSK'dan aldık; lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık; ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi? Milletimiz bunu yutmaz, hiçbir tevil de sizi kurtarmaz, çuvalladınız" dedi.

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