Seçmen bilgileri 4 yöntemle alınır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Elimizde YSK’da olmayan bilgiler var” sözlerine tepkiler artıyor. Açıklamanın ardından “Kılıçdaroğlu bu bilgileri nereden aldı?” sorusu ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Partilerin, vatandaşın kimlik bilgilerini nasıl temin ettiğini ve Kılıçdaroğlu’nun bu bilgileri nasıl elde etmiş olabileceğini AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz anlattı.

PARTİLER BİLGİLERİ NASIL ALIR?

Yavuz, “Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47. maddesi kapsamında seçime katılacak olan bütün partiler, aynı seçim döneminde yani 5 yıllık periyotta, 2 kezden fazla olmayacak şekilde bütün seçmen bilgilerini YSK’dan alma hakkına sahiptir. Şu anda 27 parti seçimlere katılma hakkını elinde bulunduruyor. Dolayısıyla bu 27 parti, isterse bugün itibariyle seçmen olmuşların seçmen listesini YSK’dan alabilir. Dolayısıyla partilerin seçmen bilgilerini alacağı yer YSK’dır. Yani YSK dışında kimseden seçmen bilgisi alınamaz” dedi.

İHTİMALLERİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu’nun bilgileri almasıyla ilgili olarak “Bu konuda ben 4 ihtimal üzerinde duruyorum” diyen Yavuz, ihtimalleri şöyle sıraladı:

1- Aslında YSK’dan aldığı veriler var elinde. Ancak bu verilerin nereden geldiğini dahi bilmeyecek bir haldedir ana muhalefet partisinin lideri ve onun için böyle açıklıyor.

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2- YSK’dan aldığı veriler vardır elinde ve bunu YSK’dan aldığını biliyor. Ama Türkiye’ye hava atmak için böyle söylüyor. Bir algı oluşturmaya çalışıyor, o algının temeli çökünce başka bir moda geçiyor.

3- Verileri YSK’dan alan parti görevlileri Kılıçdaroğlu’na orjinal bir şey bulduk diye takdim etmiş, Kılıçdaroğlu da ne olduğunu tam anlamadan anlatmış olabilir.

4- Veriler gayri hukuki yolla bir yerden alınmış, çalınmış yahut ele geçirilmiş olabilir ki o zaman da bu gerçekten her yönüyle irdelenmesi gereken bir durum olur.

Karşılıksız kalmamalı

Her dört ihtimalin de hem siyasi ve hem de ahlaki yönden anormal bir durum olduğuna dikkat çeken Yavuz, şunları söyledi: “Ancak dördüncü ihtimal siyasi ve etik açıdan sorun olmasının yanında ceza hukuku açısından da suç teşkil etmektedir. Bence daha da önemli olan nokta şurası: Sayın Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle yasaları çiğnediğini dolayısıyla suç işlediğini alenen ikrar ediyor. Bu karşılıksız kalmamalıdır.”