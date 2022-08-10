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ANKARA

AK Parti'li Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen bilgileri' açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgilerine ilişkin açıklamasının arızalı olduğunu, seçmen bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altında bulunduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Yazıcıdan Kılıçdaroğlunun seçmen bilgileri açıklamasına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

CHP Genel Başkanı'nın 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'de bile yok' söylemine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu iddiaları araştırın. YSK da bunu araştırmalı” demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgilerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

'Seçmen bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altındadır. İhlal eden suç işlemiş olur' diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı'nın 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'de bile yok.' söylemi her açıdan arızalı. Seçmen bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altındadır. İhlal eden suç işlemiş olur. Bilmeden ihlal bilgisizliği, bilerek icrası suç işleme kastını gösterir."

YSK'nin çok partili demokratik hayatın vazgeçilmez bir kurumu olduğunu belirten Yazıcı, Kurul'un bugüne kadarki seçimleri yasalara, nesnel kriterlere göre başarıyla yürüten, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan anayasal kurumların başında geldiğini bildirdi. Yazıcı, "Bu bir gerçektir. Hiçbir söylem bu gerçeği değiştirmez." ifadelerini kullandı.

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