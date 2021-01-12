AK Partisi Sözcüsü Çelik: Cumurbaşkanımıza 'sözde' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmaya devam etmesine tepki gösterdi.

OYNAT 00:46 Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmalarını daha da alevlendirecek bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim cumhurbaşkanı demek bile hakaret' ifadelerini kullandı.



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Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur.

"Ülkemizin düşmanlarının dilini kullanıyor"

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim

"Muhtıra siyaseti yapıyor"

Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun “MUHTIRA SİYASETİ” aldı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

"Sivil darbe zihniyeti"

Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."

OYNAT 01:46 Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.

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