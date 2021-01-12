Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemini savundu. Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bu ifadeyi söylemeye devam edeceğini belirterek, "Sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanı demek bile hakaret" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, yeni bir hakarette daha bulunarak bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sahtekar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında konuştu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, 'sözde' ifadesini kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, kendisine açılan 1 milyon liralık tazminat davasının gündem değiştirme amacı taşıdığını bir kez daha tekrar ederek, “Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Milleti yoksulluğa mahkum ettiği için 'sözde' dedim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanı demek bile hakaret" dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında yeni bir hakarette daha bulundu. CHP lideri, “Dünyanın hangi ülkesinde sahtekardan cumhurbaşkanı olur?” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sahtekar” ifadesini kullandı.