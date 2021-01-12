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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemini savundu. Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bu ifadeyi söylemeye devam edeceğini belirterek, "Sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanı demek bile hakaret" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, yeni bir hakarette daha bulunarak bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sahtekar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında konuştu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, 'sözde' ifadesini kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret
OYNAT 00:46
Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmalarını daha da alevlendirecek bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim cumhurbaşkanı demek bile hakaret' ifadelerini kullandı.

"Söylemeye devam edeceğim"

Kılıçdaroğlu, kendisine açılan 1 milyon liralık tazminat davasının gündem değiştirme amacı taşıdığını bir kez daha tekrar ederek, “Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Milleti yoksulluğa mahkum ettiği için 'sözde' dedim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanı demek bile hakaret" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar
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Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında yeni bir hakarette daha bulundu. CHP lideri, “Dünyanın hangi ülkesinde sahtekardan cumhurbaşkanı olur?” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sahtekar” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz
OYNAT 01:46
Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.


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