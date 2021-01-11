Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Taoplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





İnsanlık olarak 2021 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık.

Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek daha büyük atılımların içindeyiz. Yeni yılda hedeflerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

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Kılıçdaroğlu'na tepki

Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz.

"Bir kez daha diyorum ki başaramayacaksınız"





Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.

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İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür.

Türkiye’yi dize getiremeyenler şimdi yeniden siyaset ve toplum mühendisliğine sarıldılar. Bir kez daha diyorum ki başaramayacaksınız.

Tasarrufla hareket etmek zorundayız

Mevsim normallerinin altına düşen yağışlar ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidi ile yüz yüze bırakmıştır. Barajların bir kısmının neredeyse boşaldığı diğerlerinde ise çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılda görülecek böyle bir dönemde hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Tasarrufla hareket etmek zorundayız.

Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

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İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemlerle sulamada yüzde 50 tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.

Koronavirüs tedbirleri ne zaman kaldırılacak?

Aldığımız tedbirlerle salgının artış hızını gözle görülebilir şekilde azaltmayı başardık. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile elbette tedbirleri kademeli olarak azaltacağız.