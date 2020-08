Akdeniz'de gerilim tırmanıyor: ​Çatışma dahil her şeye hazırız! Çatışma dahil her şeye hazırız Gözler Doğu Akdeniz’de… Oruç Reis sismik araştırmalara başlarken, donanma Yunanistan’dan gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor. Türkiye, Akdeniz’deki tüm ülkelerin bir araya gelip adil bir çözüm bulmasını istiyor. Ancak hakkını korumakta kararlı ve çatışma dahil her seçeneğe hazırlıklı.

Kıymet Sezer Talha Menteş 12 Ağustos 2020, 01:00 Yeni Şafak