Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti

Yunanistan ile krize neden olan 21 Temmuz tarihli NAVTEX koordinatları dün tekrar yayınlandı ve Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle çalışma yapacağı Kıbrıs açıklarında çalışma yapacağı ilk sahaya ulaşarak kablo attı, faaliyetlerini başlattı.

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Oruç Reis ile dün başlatılan araştırma projesi yaklaşık 6 aylık bir çalışmayı öngörüyor. Proje, Yunanistan ile NAVTEX krizi yaratan koordinatlarda 23 Ağustos’a kadar yeniden NAVTEX ilan edilmesi ile başlatıldı. Oruç Reis’in Yunanistan ve Mısır’ı panikleten rotasının 6 ayın sonunda Türkiye-Libya MEB anlaşması sınırlarına uzanması planlanıyor. Oruç Reis’in proje kapsamında yaklaşık 15 bin kilometre alanı taraması öngörülüyor.

ÜÇ AŞAMALI TARAMA

Üç aşamada gerçekleştirilecek iki boyutlu taramalarda ilk aşamada Meis ve Rodos güneyinde başlatılacak hidrokarbon araştırma çalışmaları, ikinci aşamada Girit güneyi istikametinde ilerleyecek ve son aşamada Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına konu sınırlara uzanacak. Araştırmalar sonucu yüksek potansiyel tespit edilen bölgelerde üç boyutlu sismik çalışmalar yapılacak. Türkiye, Libya ile MEB anlaşmasının ardından bölgede 7 adet parsel belirlemiş ve söz konusu parsellerde sismik aramaların başlatılacağı duyurulmuştu. Oruç Reis’in sismik araştırmalarından elde edilen veriler ışığında bölgede belirlenecek lokasyonlarda sondaj faaliyetleri de başlatılacak.

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TEMMUZ PLANLAMASI IŞIĞINDA

Dün yayınlanan NAVTEX ile başlatılan sismik araştırma faaliyetleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının doğu sınırı olarak çizilen 28 derece doğu boylamından başlatılmak suretiyle Kıbrıs adası istikametine uzanıyor. Dolayısıyla sözde anlaşma sınırlarının dışında bulunuyor. Bununla beraber söz konusu araştırma yok hükmünde sayıldığından Oruç Reis’in bölgedeki araştırma faaliyetleri temmuz ayındaki planlamalar ışığında devam edecek.

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MAKSİMUM GÜVENLİK

Araştırma faaliyeti kapsamında Oruç Reis’in seyri ve demirlediği nokta konusunda herhangi bir lokasyon verisi duyurulmadı. Bu bölgedeki faaliyetler, olası tacizlere karşı maksimum güvenlikle yürütülecek. Oruç Reis dün faaliyetlerini başlattığı esnada bir yandan da Türk donanması dün Antalya körfezi açıklarında atışlı tatbikat icra ederken, bugün de devam edecek tatbikatla bölgedeki Türk donanması da ciddi varlık göstermeye devam edecek.

Donanma kalkanı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Oruç Reis’in donanma korumasındaki seyrini gösteren fotoğraflar paylaştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır.”

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