Akşener'den 'gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olmam' çıkışı

Millet İttifakı ortaklarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Karar TV yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'gerekirse aday olmam' imasında bulundu.
"PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜLMELİ"
Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru karşısında Türkiye'deki mevcut hükümet sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Akşener, parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini belirtti.
"ZORA SOKACAK DAVRANIŞA GİRMEYECEĞİM"
Akşener, "Ben Türkiye'nin bu sistemden kurtuluşunun önünde tıkaç olmayacağım, o kurtuluşu zora sokacak toz zerresi kadar bir davranış içine girmeyeceğim" dedi.