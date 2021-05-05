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Gündem Meral Akşenerden CHPye ittifak sitemi Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık
POLİTİKA

Meral Akşener'den CHP'ye 'ittifak' sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'ye ittifak konusunda ısrar edince değerinin düştüğünü ifade eden Akşener, "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı nasıl belirleyeceği sorusuna da yanıt veren Akşener, "Hiç bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerden CHPye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık
Meral Akşener

KRT'de canlı yayınında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ısrarı nedeniyle "değerinin düştüğünü" ifade etti.

"CHP aday çıkarmasa adaylarımız seçilecekti"

Geride kalan yerel seçimlerde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını ifade eden Akşener, "19 ilçe belediyesi aldık. Biz seçime kendi kendimize girsek, belki de 16 ilçe belediyesi alacaktık. Niğde'de adayımız kazanacakken CHP'nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak'ta da CHP'nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik." diyerek ittifak ortağına sitem etti.

Meral Akşener'den CHP'ye 'ittifak' sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık
OYNAT 01:22
Meral Akşener'den CHP'ye 'ittifak' sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'ye ittifak konusunda ısrar edince değerinin düştüğünü ifade eden Akşener, 'Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı.' dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı nasıl belirleyeceği sorusuna da yanıt veren Akşener, 'Hiç bilmiyorum' dedi.

"Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğiz hiç bilmiyorum"

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

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