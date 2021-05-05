Meral Akşener'den CHP'ye 'ittifak' sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık

KRT'de canlı yayınında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ısrarı nedeniyle "değerinin düştüğünü" ifade etti.
"CHP aday çıkarmasa adaylarımız seçilecekti"
Geride kalan yerel seçimlerde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını ifade eden Akşener, "19 ilçe belediyesi aldık. Biz seçime kendi kendimize girsek, belki de 16 ilçe belediyesi alacaktık. Niğde'de adayımız kazanacakken CHP'nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak'ta da CHP'nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik." diyerek ittifak ortağına sitem etti.
"Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğiz hiç bilmiyorum"
Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.