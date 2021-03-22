Muharrem İnce'den CHP'ye 'ittifak' göndermesi: A partisinin 5'i ile B partisinin 8'i 13 etmez

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir kafeteryada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

GÜNDEM Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

Siyasetin matematiği olmaz

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen İnce, daha sonra soruları yanıtladı. İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23 de yapabilir, 3 de yapabilir.

GÜNDEM Eski CHP'liler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yüzde kaç oy alıyor?

Nano teknoloji iletişim dediğimizde gençler anladı

Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı.

REKLAM

GÜNDEM Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı



Henüz ortada parti yok ama hedef yüzde 50 artı 1



Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını ifade ederek, “Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart’ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye’yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız” şeklinde konuştu. İnce, üniversiteliler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

OYNAT 01:21 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



