Muharrem İnce'den CHP'ye 'ittifak' göndermesi: A partisinin 5'i ile B partisinin 8'i 13 etmez

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir kafeteryada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Siyasetin matematiği olmaz
Öğrencilerin sorunlarını dinleyen İnce, daha sonra soruları yanıtladı. İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23 de yapabilir, 3 de yapabilir.
Nano teknoloji iletişim dediğimizde gençler anladı
Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı.
Henüz ortada parti yok ama hedef yüzde 50 artı 1
Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını ifade ederek, “Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart’ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye’yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız” şeklinde konuştu. İnce, üniversiteliler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.