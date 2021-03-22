Gündem Muharrem İnceden CHPye ittifak göndermesi A partisinin 5i ile B partisinin 8i 13 etmez
POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'ye 'ittifak' göndermesi: A partisinin 5'i ile B partisinin 8'i 13 etmez

CHP'den ayrılarak kendi siyasi hareketini başlatan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP ve millet ittifakına göndermede bulunarak siyasetin rakamlar üzerinden yapılamayacağını belirtti. İnce, "Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23 de yapabilir, 3 de yapabilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden CHPye ittifak göndermesi: A partisinin 5i ile B partisinin 8i 13 etmez
CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir kafeteryada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak
GÜNDEM
Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

Siyasetin matematiği olmaz

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen İnce, daha sonra soruları yanıtladı. İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23 de yapabilir, 3 de yapabilir.

Eski CHP'liler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yüzde kaç oy alıyor?
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Eski CHP'liler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yüzde kaç oy alıyor?

Nano teknoloji iletişim dediğimizde gençler anladı

Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı.

Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı
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Henüz ortada parti yok ama hedef yüzde 50 artı 1


Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını ifade ederek, “Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart’ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye’yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız” şeklinde konuştu. İnce, üniversiteliler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
OYNAT 01:21
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.


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