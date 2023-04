Akşener’e kurşunları kim saçtırdı

–Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’yi ve çok sayıda ülkücü arkadaşlarımızın yer aldığı İYİ Parti’yi kurumsal olarak suçlamak içimden gelmez, doğru da değil. Ancak PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yapılan kamuya açık anlaşma, bu iki siyasi parti ve Millet İttifakı’nı dış merkezlerin desteklediği taraf olarak ortaya koymaktadır. ABD Başkanı Biden’ın “AKP iktidarını yıkmak için ihtilallere gerek yok, muhalefete her türlü desteği vermeliyiz” sözü bir tarafa, bölücü siyasetçilerin verdiği demeçler, PKK militanlarının talimatları ve söylemleri her şeyi ortaya koyuyor.

–Uzun zamandır bazı stratejistler ve yazarlar üçüncü dünya savaşından söz eder halde. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yanı sıra ABD ve Çin arasındaki gerginlik her an kıyamet koparabilir. Pandemi sebebiyle dünyada kurulu ekonomik sömürü sistemi oldukça yara aldı. Ekonomik sıkıntılar her ülkede baş sorun haline geldi. Enerji sıkıntısı Avrupa’yı sarsıyor. Bankalar batıyor vs. Dünyadaki mevcut tablo karşısında Türkiye farklı bir konuma oturdu.