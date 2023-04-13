İYİ Partili aday Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katilinin akrabasının düğününe katıldığı ortaya çıktı

İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabasının düğününe katıldığı belirlendi.
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği öne sürülmüştü.
İYİ Parti'den aday olan Seyithan İzsiz Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününde
Ne olmuştu?
Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.