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İYİ Partili aday Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katilinin akrabasının düğününe katıldığı ortaya çıktı

İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Burs iddiaları büyük tepki çekerken, İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı. İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.

10:01 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabasının düğününe katıldığı belirlendi.

İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabasının düğününe katıldığı belirlendi.

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İYİ Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği öne sürülmüştü.

İYİ Parti'den aday olan Seyithan İzsiz Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününde

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı. İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak
"Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin"
notunu düştüğü belirlendi.

Ne olmuştu?

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan Akşener'e 'Çakıroğlu' tepkisi: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun
Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan Akşener'e 'Çakıroğlu' tepkisi: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 7 yıl önce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak için paylaşım yapmasına Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, muhalefet liderlerinin yuvarlak masada bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak, "Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.



#İYİ Parti
#Seyithan İzsiz
#Fırat Çakıroğlu
#Nurullah Semo
1 saat önce
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