İYİ Partili aday Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katilinin akrabasının düğününe katıldığı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 7 yıl önce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak için paylaşım yapmasına Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, muhalefet liderlerinin yuvarlak masada bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak, "Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.