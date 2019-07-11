Gündem Aksoydan kıta sahanlığı açıklaması Çıkarlarımızı koruma kararlılığımız tam
ANKARA

Aksoy'dan 'kıta sahanlığı' açıklaması: Çıkarlarımızı koruma kararlılığımız tam

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı iddialarına karşı "Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kıta sahanlığı ve adalarla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Son dönemde bazı basın organlarındaki "Türkiye'nin 18 Mart 2019'da BM'ye verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" şeklinde iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Derin bir bilgisizliğe veya kasıtlı çarpıtmaya dayanan bu asılsız iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır. Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004'ten bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur."

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