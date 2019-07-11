Gündem Pakdemirliden yangın açıklaması Mücadele gece boyunca devam edecek
MUĞLA

Pakdemirli'den yangın açıklaması: Mücadele gece boyunca devam edecek

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Yer yer içeride yangınlarımız devam etmekle birlikte yukarıya çıktığınız zaman asla cayır cayır bir manzara yok. Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla'ya sabah saatlerinde gelen ve gün boyu yangın alanında incelemelerde bulunan Pakdemirli, akşam yangının çıktığı bölgeyi helikopterle gezdi.

Havadan yangın alanını inceledikten sonra Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını hatırlattı.

Bölgede sadece ince dumanların görüldüğü bir yangın sahası olduğunu belirten Pakdemirli, "Sabahki açıklamalarımızın ardından öğle saatlerine doğru tekrar helikopterle yukarıya çıktığımızda tablonun değişebileceğini gördük. Tekrar kontrol altına alınma çalışmalarına başladık. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları sabahkine göre daha negatif yöndeydi. Buradan yangınla mücadelemiz devam etti. Ben de bölgede özelikle kaldım. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti." dedi.

Hava kararmadan kısa bir süre önce tekrar helikopterle yangın alanında incelemelerde bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları belirtti:

"Az evvel yine yangın bölgesinde uçtum. Yer yer yanan ve atlayan alanlar mevcut. Genel itibarıyla büyümemiz yok. Arazi oldukça sarp, kayalık. Özellikle hava araçlarının önemi burada ön plana çıkıyor. Yerden olan müdahalelerde mümkün mertebe yol açarak gitmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki bütün bunlar olurken gün içerisinde 3 yerde yangınımız daha çıktı. Yani buradaki güçlerimizin bir kısmını da başka bölgelere sevk etmek durumunda kaldık. Milas Gürçamlar, Fethiye Karaçulha, Köyceğiz Döğüşbelen'de orman yangınları yaşandı. Bu yangınlarımız da kontrol altında. Yangınların çıkış sebebi belli değil. Çalışmalarımız sürüyor."

REKLAM

Hava araçlarının gün boyu çalıştığını ve yangınla mücadele çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla tekrar söylüyorum, yangın kontrol altında. Yer yer içeride yangınlarımız devam etmekle birlikte yukarıya çıktığınız zaman asla cayır cayır bir manzara yok. Sadece yer yer dumanlar mevcut. Her yerde ufak parlamaların olduğu ama sarp bir arazide bir mücadele ettiğimizi de belirtmek isterim." diye konuştu.

Pakdemirli, orman işçilerinin yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiğini dile getirdi.

"Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor"

Yangın yerinde mahsur kalan Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personelinin kurtarıldığını, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

  • "İşçiler ufak bir tedavi süresinin ardından taburcu oldu. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen bitki örtümüzün, endemik bitkilerimizin kaybolması, bazı hayvanlarımızın da telef olduğu ihtimali üzerinde ne yazık ki duruyoruz. 13 helikopter, 105 arazöz, 18 iş makinesi ve 520 personel değişerek görev alıyor. Personelimizi sürekli olarak dinlendiriyoruz. Havanın kararmasıyla helikopterlerimiz indi. Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor. Bu saatten sonra yapılacak tek şey yerden mücadeleye gayretle devam etmek olacak."

Bölgeye, Antalya Denizli, Isparta, Kütahya hatta Zonguldak'tan personel takviyesi yaptıklarını anlatan Pakdemirli, OGM'nin deneyimli personelinin sahada çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürü ile görüşme yaptığını belirten Pakdemirli, "Gece meteorolojik güney batıdan bir rüzgar esiyor. Bizim beklediğimiz, olumlu karşıladığımız bir rüzgar. Rüzgarın hafif ve orta şiddette esmesini bekliyoruz. Tüm personelime can siperane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Arazinin sarp ve kayalık olduğunu bu nedenle her yere arazöz ve iş makineleriyle girmenin mümkün olmadığını dile getiren Pakdemirli, yangının olduğu tüm bölgede personellerinin bulunduğunu kaydetti.

Sarp ve kayalık arazide yapılan çalışmalarda hava araçlarının müdahalesinin çok daha etkili olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Gece saatlerinde ne yazık ki helikopterleri çalıştırmanın mümkün olmadığını gördük. Mümkün mertebe hava kararana kadar helikopterleri çalıştırıyoruz. Sabah günün ilk ışıklarıyla tekrar hava araçlarını göreve alıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Muğla'da bir orman yangını daha
GÜNDEM
Muğla'da bir orman yangını daha

Dalaman'da başlayan yangın Göcek'e ulaştı: Evler boşaltıldı
GÜNDEM
Dalaman'da başlayan yangın Göcek'e ulaştı: Evler boşaltıldı
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
OSB atılımı

OSB atılımı

​Türkiye'deki 331 OSB'de 1 milyon 900 bin kişi çalışıyor.
İkinci 500'de<br>kar patlaması

İkinci 500'de
kar patlaması

​KOBİ ölçekli şirketlerde reel büyüme 2018'de yüzde 6'yı aştı.
Sudan'da yeni<br>darbe girişimi

Sudan'da yeni
darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişimini engelledi.
Sınıra sevkiyat<br>devam ediyor

Sınıra sevkiyat
devam ediyor

Sınırdaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Katillerine müebbet

Katillerine müebbet

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Twitter'a <br>erişim sorunu

Twitter'a
erişim sorunu

Global bir sorunun yaşandığı Twitter'a erişim sağlanıyor.
Milli bir duruş göremiyoruz

Milli bir duruş göremiyoruz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye S-400 tepkisi.
Bayrağı düşürmediler

Bayrağı düşürmediler

​Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına kısa film hazırladı.
Turizm Tanıtım <br>Ajansı yasalaştı

Turizm Tanıtım
Ajansı yasalaştı

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
5 terörist daha öldürüldü

5 terörist daha öldürüldü

​PKK hedeflerine hava harekatları düzenlendi.
Muğla'da bir<br> yangın daha

Muğla'da bir
yangın daha

​Fethiye'de başlayan yangın 2 saatte söndürüldü.
Sırpların soykırım <br>üssü: Potoçari Akü Fabrikası

Sırpların soykırım
üssü: Potoçari Akü Fabrikası

​24 yıldır kanayan yara halen kabuk tutmadı.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Operasyon anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.