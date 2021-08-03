Alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe, elleriyle su içirdiler ​

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki alevlerden etkilen köpeğin korkusu gözlerine yansırken jandarmanın davranışı takdir topladı.

Manavgat ve çevre ilçelerinde 7 gündür aralıksız devam eden orman yangınlarında itfaiyeler ile birlikte Jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Manavgat'taki yangına Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de müdahale ediyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale ettikleri bir mahallede alevlerin arasında kalan bir köpek buldu. Köpeği olay yerinden uzaklaştıran ekipler sakinleşmesi için hayvana elleriyle su içirdi.

GÜNDEM İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale: Görüntüler anlık takip ediliyor