İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale: Görüntüler anlık takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak için son teknolojik imkanlar kullanıyor.

Yangın söndürme filosundaki İHA'lar aracılığıyla İstanbul'dan Hatay'a yaklaşık 1650 kilometrelik, yangına birinci derecede hassas alanlar ve KKTC ormanları gözetleniyor.

İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor. Özellikle gece yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin daha net belirlenebilmesi, alevlerin daha geniş sahalara yayılmasının önüne geçiyor.

GÜNDEM Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu

Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

REKLAM

GÜNDEM Selçuk Bayraktar: İHA'lar 2020'de 345 son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti

Yapay zeka da kullanılıyor

İHA'ların ilettiği görüntüler, internet ağı üzerinden bilgisayara aktarılıyor. İdare envanterindeki Araç Takip Sistemi'ne entegre edilmiş, ormanlık alan ve su kaynakları gibi raster ve vektörel verilerin yer aldığı harita sisteminin de bulunduğu bilgisayar üzerinden arazöz, iş makinesi, ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter gibi araçlar da dahil olmak üzere çalışmalar görüntüleniyor.

İHA görüntüleri üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka ile yangın tespiti yapılabilirken alarm üretilerek kısa mesajla uyarı veriliyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o noktaların coğrafi koordinatları ve arasındaki alan hesaplanıyor.

GÜNDEM TSK'dan Marmaris'teki yangına İHA'lı destek

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 2019'da 12 dakikaya kadar indirildi. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

REKLAM

OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken, olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor.

OYNAT 02:16 Helikopter pilotlarının yangına müdahale sırasında çektiği görüntüler paylaşıldı Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.



Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti.



Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Havadan pilotlar, yerden işçiler mücadele ediyor Helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki mücadelesine ise yerden orman işçileri ve itfaiye erleri eşlik ediyor. Rüzgarla yayılan alevlere cansiperane müdahale eden ekiplere vatandaşlar da soğuk su taşıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



