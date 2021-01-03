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AKSARAY

Alkollü sürücü koyun sürüsüne çarptı: 21 koyun telef oldu

Aksaray’da alkollü olarak araç kullanan sürücünün koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 21 koyun ise telef oldu.

Haber Merkezi İHA
21 koyun ise telef oldu.
21 koyun ise telef oldu.

Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Turan D.’nin kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Otomobilin sürüye çarpması sonucu 21 koyun telef olurken, adeta hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kısıtlamaya uymamaktan para cezası kesildi

Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil çarptığı 21 koyun olay yerinde telef oldu.

Yaralı sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 288 TL olmak üzere 4 bin 438 TL para cezası keserken, yanında yolcu olarak bulunan kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL idare para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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