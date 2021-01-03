Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza

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2021'de her alanda şahlanış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istediklerini söyledi. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirten Erdoğan, “Ekonomi ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız” dedi.