Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

Hayat

Her gönülde sedası var

”Neyser” adlı çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkan neyzen Serkan Kamacı, “Ney, herkesin gönül dünyasında bir sırra işaret ediyor. O sesin karşılığı hepsinde var. Bundan dolayı ciddi manada neyin sadası açısından ciddi bir etkileşim oluyor” diyor.