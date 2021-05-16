Alkollü sürücü otomobiliyle akaryakıt istasyonuna daldı: Alev topuna dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

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Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle 18 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini belirleyecek.