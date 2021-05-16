Gündem Alkollü sürücü otomobiliyle akaryakıt istasyonuna daldı Alev topuna dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
İSTANBUL

Alkollü sürücü otomobiliyle akaryakıt istasyonuna daldı: Alev topuna dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İki yaralı kendilerini araçtan dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Haber Merkezi DHA
Alkollü sürücü otomobiliyle akaryakıt istasyonuna daldı: Alev topuna dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy'ün Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve sürat yaptığı iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 VB 7806 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil, ardından alev aldı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kendilerini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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