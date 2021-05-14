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ANKARA

Ankara'da römork devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ankara'ya bağlı Haymana ilçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Kazada üçü çocuk dört kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Ankarada römork devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da traktör römorkunun devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu Hamza Tan yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi sevk edildi. Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi.

Üçü çocuk dört kişi öldü

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hayatını kaybeden motosikletinin kaza anı
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Motosikletiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyrederken kaza yapan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ankara istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yalpalamaya başlıyor. Motosiklet daha sonra yolda sürüklenmeye başlıyor. Bariyerlere de çarpan motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabiliyor.
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