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Gündem Pendikte feci kaza Pikap otobüs durağına çarptı, 2 si çocuk 4 kişi ağır yaralandı
İSTANBUL

Pendik'te feci kaza: Pikap otobüs durağına çarptı, 2 'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Pendik'te süratli şekilde gittiği iddia edilen ve içinde 3 kişinin olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, otobüs durağına çarptı. Feci kazada durakta bekleyen ikisi çocuk, bir hamile kadınla birlikte 4 kişi ağır şekilde yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Pendikte feci kaza: Pikap otobüs durağına çarptı, 2 si çocuk 4 kişi ağır yaralandı
Kazanın ardından pikaptaki şahıslar kaçtı.

Kaza Ankara Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap araç, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen 2'si çocuk biri hamile bir kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki 3 kişi vatandaşlar tarafından kovalandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Pendik'te otobüs durağına dalan şoför ve arkadaşları kaçtı
OYNAT 00:38
Pendik'te otobüs durağına dalan şoför ve arkadaşları kaçtı
Pendik'te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.


PİKAPTAKİLER KAZANIN ARDINDAN KAÇTI

Kazanın hemen ardından yaşanan panik, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar görülürken, pikaptan inen kişilerin kaçmaya başladıkları ve bu sırada vatandaşlar tarafından kovalandıkları yer aldı.

Kazadan sonra olay yerine gelen Burak Duran, "Sesi duyduk ondan sonra gördük. Durağa çarpmış ondan sonra da buraya gelmiş. Olaydan sonra kaçtılar ama vatandaşlar yakalamış" dedi. Bir başka görgü şahidi Fatma Sül, "Durakta duruyorlardı, anne, baba ve 2 çocuğu. Oradan gelince durağa girdi ve havaya fırlattı" şeklinde konuştu.

1'İ GÖZALTINA ALINDI


Kazanın ardından pikabın plakasını sökerek olay yerinden kaçan 3 kişiden birinin polisin çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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