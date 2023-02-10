Allah'tan umut kesilmez: Enkazdan çıkarılan aile bir hafta önce tatbikat yapmış

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4’üncü gününde bölgeden güzel haberler de geldi. Bölgedeki kurtarma ekipleri zamana karşı yarış veriyor. Enkazdan sağ çıkarılan her bir can umutları yeşertirken, alınan her cenaze de acıyı katlıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 3 kişilik aile dün kurtarıldı. Azerbaycan Bulvarı’ndaki 7 katlı Gözde-2 Apartmanı’nın enkazından Ali Bağış, eşi Zelal Bağış ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan 73 saat sonra sağ çıkarıldı. Kurtarma ekiplerine teşekkür eden kadın, “İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah’tan umut kesilmez” derken, eşi Ali Bağış ise “Kimse bu iyiliğin, bu emeğin karşılığını ödeyemez. Can kurtarıyorlar” diye konuştu.

5 yaşındaki Mir Berzan 73 saat sonra anne ve babasıyla birlikte kurtarıldı.

89 SAAT SONRA KURTULUŞ

Yıkımın yaşandığı kentlerden dün de sevindiren haberler geldi.

- Hatay’da polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan, depremden 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı. 89’uncu saatte iki kurtuluş da Kahramanmaraş’ta yaşandı: Ekipler, Yusuf isimli bir vatandaş ile 5 yaşındaki Mina’yı enkazdan yaralı çıkardı.

- 88. saatte Hatay’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı. 2 yaşındaki Fatma Halifi’ye de Hatay’da 88’inci saatte ulaşıldı. Osmaniye’de ise 36 yaşındaki Murat Babaoğlan, tekbirler ve alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı. Kahramanmaraş’ta da Yunus Akgün enkazdan kurtarıldı.

Nazlı Ezer Hatay’daki enkazdan 86 saat sonra oğluyla birlikte sağ çıktı.

74 VE 69 YAŞINDA HAYATA TUTUNDULAR

- Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde 5 katlı binanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer, 86 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Ezer ailesinden baba ve diğer 2 çocuk ise öldü. Yine Hatay’da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra kurtarıldı. Hatay’da yıkılan 5 katlı Karabay Apartmanı enkazında kalan Semiha Alkan (74) ile kardeşi Mehmet Alkan (69), 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

- Hatay’da Türkmenbaşı Caddesi’ndeki 5 katlı binanın enkazından da 69 yaşındaki Mehmet Alkan ile 74 yaşındaki ablası Semiha Alkan 86 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş’ta Işık Apartmanı’nın enkazından 46 yaşındaki Ayşegül Hançer 86 saat sonra kurtarıldı.

Antakya’da Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

- Kahramanmaraş Elbistan’da 7 katlı bina enkazında kalan 4 kişilik Kılıç ailesi sağ çıkarıldı. Yusuf Kılıç, eşi Beşire Kılıç ile çocukları Sermes ve Zeliha, 84 saat sonra kurtarıldı.

- Hatay’da enkaz altındaki Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra sağ çıktı.

Duvara böyle yazmış

Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde kurtarma çalışması yürüten ekipler, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Selin Apartmanı’nda yaşam belirtisi tespit etti. Enkaz altındaki Doğan Akkök’e ulaşan ekipler, 3 gün sonra ışık gördüğünü belirten gençle iletişim kurup moral verdi. Depremden 64 saat sonra kurtarılan Akkök’ün, enkazda duvara “Umudunuzu kaybetmeyin” yazdığı görüldü.

1 hafta önce tatbikat yapmışlar

Kahramanmaraş’ta yıkılan 7 katlı Burç Apartmanı’ndaki kurtarma çalışmalarından da sevindirici bir haber geldi. Polis memuru Feyzullah Polat ve 9 yaşındaki kızı Zeynep, depremden 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Polat ailesinin 1 hafta önce deprem tatbikatı yaptıkları, deprem anında da salondaki iki koltuğun arasına yatarak hayatta kaldıkları öğrenildi.







