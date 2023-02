Allah'tan umut kesilmez: Enkazdan çıkarılan aile bir hafta önce tatbikat yapmış

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4’üncü gününde bölgeden güzel haberler de geldi. Bölgedeki kurtarma ekipleri zamana karşı yarış veriyor. Enkazdan sağ çıkarılan her bir can umutları yeşertirken, alınan her cenaze de acıyı katlıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 3 kişilik aile dün kurtarıldı. Azerbaycan Bulvarı’ndaki 7 katlı Gözde-2 Apartmanı’nın enkazından Ali Bağış, eşi Zelal Bağış ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan 73 saat sonra sağ çıkarıldı. Kurtarma ekiplerine teşekkür eden kadın, “İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah’tan umut kesilmez” derken, eşi Ali Bağış ise “Kimse bu iyiliğin, bu emeğin karşılığını ödeyemez. Can kurtarıyorlar” diye konuştu.