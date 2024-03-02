Almanya'ya 'soykırıma destek' davası

Önceki gün Gazze’nin kuzeyinde, yardım TIR'larını yem olarak kullanan ve günlerdir açlıkla mücadele eden yüzlerce Filistinlinin üzerine tankla ateş açıp 112 kişiyi katleden İsrail’in vahşi eylemleri karşısında dünya ayağa kalktı. Buna karşılık Batı soykırıma yataklık yapmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, katliamı kınadı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Bu çılgınlık ne zaman bitecek?” sorusuyla İsrail vahşetine tepki gösterirken, tepkisel karar dahi alamayan Avrupa Parlamentosu (AP) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) soykırıma yardım ve yataklık yapmayı sürdürdü.

CEHENNEMDEN BİR GÜN DAHA

BM Genel Sekreteri Guterres konuyla ilgili, “Perşembe günü Gazze'de 100'den fazla kişinin yardım ararken öldüğü veya yaralandığı bildirilen olayı kınıyorum” açıklamasında bulundu. Durumun içler acısı olduğunu kaydeden Guterres, “BM'nin bir haftadan uzun süredir yardım ulaştıramadığı kuzeydekiler de dahil olmak üzere, Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var” dedi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaşanan olay hakkında, “Cehennemden bir gün daha. Gazze'de 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü benzeri görülmemiş bir ölü sayısına ulaşılırken, bir konvoydan hayat kurtaran insani yardımı çaresizce almaya çalışan 100 kişinin öldüğü ve 700 kişinin de yaralandığı bildiriliyor” dedi. Organizasyonda ne UNRWA ne de başka bir BM kurumunun yer almadığını kaydeden Lazzarini, “Bu çılgınlık ne zaman bitecek?” sorusunu sordu.

İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığı Gazze'den gelen görüntüler derin öfke yarattı. Bu silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınadığımı ifade ediyor ve hakikat, adalet ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum” dedi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “Gazze'de insani yardıma muhtaç siviller arasında yeni bir katliam haberi beni dehşete düşürdü. Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu.

KATİLE KALKAN OLDULAR

Batı merkezli uluslararası kuruluşlar ise kınama metni bile yayınlamadı. Kınama bildirisi için Cezayir’in talebiyle toplanan BMGK, ABD’nin vetosu sonucu kınama yayınlayamadı. Avrupa Parlamentosu'nda "İsrail'e silah ambargosu" önerisi de yüzde 73'ünün oyuyla reddedildi. Oylamaya katılan 534 milletvekilinden, 393'ü maddenin rapora eklenmesine aleyhte oy kullandı. Sol Grup paylaşımında, bu milletvekillerinin adı paylaşılarak "Filistinlilere karşı işlenen soykırıma yardım ve yataklık etmekte" denildi.

KOLOMBİYA ASKIYA ALDI

Kolombiya ise dikkat çekici bir karar aldı. Devlet Başkanı Gustavo Petro, olay sonrası “Kolombiya İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı” dedi. Petro, X paylaşımında, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir" dedi.

İNSAN MISIN BEN-GVIR

Diğer yandan İsrail’in aşırı sağcı Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal bir paylaşımda bulundu. “Gazze'de faaliyet gösteren ve kendilerine zarar vermeye çalışan Gazzeli çeteye karşı mükemmel bir davranış sergileyen kahraman savaşçılarımıza tam destek verilmelidir” ifadeleriyle katliamcı İsrail askerlerini tebrik eden Ben-Gvir, “Bugün, kaçırılanlarımız Şeridi'nde standartların altında tutulurken, Gazze'ye insani yardım gönderilmesinin sadece delilik olmadığı, aynı zamanda IDF askerlerini de tehlikeye attığı kanıtlanmıştır” diye yazdı.

NİKARAGUA'DAN ALMANYA'YA UAD'DE DAVA

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti. UAD'den yapılan açıklamaya göre, Nikaragua, Almanya'yı Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.















